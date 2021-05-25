İZMİR - 3 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı
- Olay anının güvenlik kamerasıİZMİR (AA) - İzmir 'de 3 kişiden birinin ateşli silahla vurulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde dün bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan E.Y. (36) ile yüzünden yaralanan G.U'yu (23) hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri olayın faili olduğu ileri sürülen E.Y'nin eski eşi S.H'yi yakalamak için çalışma başlattı.Olay yerinden kaçan zanlı bir süre sonra, esnaflık yapan Tayyar Ö'yü bir dükkanın önünde silahla vurduktan sonra uzaklaştı.Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Tayyar Ö'nün hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.S.H'nin Zafer Caddesi'ndeki dükkanda uydu anteni satan Tayyar Ö'ye (41) tabancayla ateş ettikten sonra uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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