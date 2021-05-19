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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

- Törendeki katılımcılardan görüntüler - Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıİZMİR (AA) - İzmir 'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. İzmir 'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Atatürk Anıtına çelenk sundu.Kovid - 19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, katılımcılar maske takıp sosyal mesafe kurallarına uydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Törene, davetliler ve izci kulübünden öğrenciler katıldı.
Kutlamalar kapsamında, Sahil Güvenlik ve polis botu da İzmir Körfezi'ne hazır bulundu.

Polis Öğrenciler 

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