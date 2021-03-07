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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İtfaiye ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

İtfaiye ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Hastane İtfaiye Aracı İşçi Servisi 


- Eskişehir’de yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı’na bağlı 71 Evler Mahallesi Tarih Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olayda yangın ihbarına gitmekte olan itfaiye aracıyla, organize sanayide faaliyet gösteren bir iş yerinin işçi servisi çarpıştı. Yaşanan kazadan sonra tam anlamıyla can pazarı yaşanırken, itfaiye aracı çarpışma sonrası devrildi. Yaşanan kazada itfaiye aracında bulunan 3 itfaiye personeli ile işçi servisinde bulunan işçilerden 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan vücudunun çeşitlik yerlerinde kırıklar bulunan bir işçinin hayati tehlikesi devam ederken, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 47 yaşındaki işçi Satılmış D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın ihbarı yapılan ve kullanılmayan ikamet olduğu anlaşılan alana başka bir itfaiye ekibi sevk edildiği ve yangının söndürüldüğü öğrenildi. Yangın olayıyla ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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