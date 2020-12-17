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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı... Soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kliple uyardı

İtfaiye erleri, çektikleri kliple uyardı... Soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kliple uyardı

Kış aylarında yaşanabilecek soba ve doğalgaz zehirlenmelerine yönelik klip

( SİVAS )- Sivas Belediyesi İtfaiye müdürlüğü personelleri, kış aylarında yaşanabilecek soba ve doğalgaz zehirlenmelerine kliple dikkat çektiler SİVAS

Doğalgaz Sosyal Medya 


- Sivas Belediyesi itfaiye erleri soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı kliple dikkat çektiler. Türkiye’de kış aylarında yaşanan soba ve doğalgaz zehirlenmeleri birçok vatandaşın ölümüne neden oluyor. Sivas Belediyesi, İtfaiye müdürlüğü ekipleri de hazırladıkları kliple soba ve doğalgaz zehirlenmelerine dikkat çektiler. Klipte, itfaiye müdürlüğünde görevli itfaiye erleri vatandaşlara soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Sivas Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşılan klip vatandaşlarla paylaşıldı.
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