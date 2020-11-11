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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İtfaiye Ekiplerinin Açtırdığı Kuyu Afrikalı Çocukları Duygulandırdı - Suyu Gören Afrikalı Çocuklar Sevinç Çığlıkları Attı - İtfaiye Erleri Topladıkları Paralarla Çad’da İnsanları Suya Kavuşturdu

- İtfaiye Ekiplerinin Açtırdığı Kuyu Afrikalı Çocukları Duygulandırdı - Suyu Gören Afrikalı Çocuklar Sevinç Çığlıkları Attı - İtfaiye Erleri Topladıkları Paralarla Çad’da İnsanları Suya Kavuşturdu

Su kuyusundan görüntüler

Yarış Başkent Forma Kışla Hayvan 

-Türk bayrağı açan kadınlardan görüntüler
-Su kuyusunun başında dua edilmesi
-Kuyudan çıkan suyun başında sevinen çocukların görüntüleri
-Çocuklara forma ve kıyafet dağıtılması

( NCAMENA ) - İtfaiye ekiplerinin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı- Suyu gören Afrikalı çocuklar sevinç çığlıkları attı- İtfaiye erleri topladıkları paralarla Çad’da insanları suya kavuşturdu NCAMENA

- Kocaeli'de görev yapan itfaiye erlerinin topladıkları yardım paraları ile Afrika ülkesi Çad’da yaklaşık 300 kişinin yaşadığı bir köyde su kuyusu açıldı. Dualarla açılan kuyudan çıkan suya kavuşan çocukların sevinci renkli anlara sahne oldu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye erleri, topladıkları paralarla Afrika’da çocukların yüzlerini güldürdü. İtfaiye erleri aralarında topladıkları paralarla bir dernek aracılığı ile Çad’ın başkenti Encemine’ye 3 saat uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde su kuyusu açtılar. Dualar eşliğinde su kuyusu hizmete açıldı. Kuyudan çıkan suyu gören çocuklar, çeşmenin başında toplanarak sudan içebilmek için adeta birbirileri ile yarıştı. Suyu kuyusundan köyde yaşayan insanlar ve hayvanlar faydalanabilecek.Kadınlar ise Türk bayrağı açarak ve alkışlarla sevinçlerini dile getirdi. İtfaiye erlerinin topladığı paralarla çocuklar ve ailelerine kıyafetler ve Kocaeli forması aldı. Formalar ve kıyafetleri giyen çocuklar büyük sevinç yaşadılar.
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