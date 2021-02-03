- İsveç’te Sağlık Personeline Türk Ve Azerbaycanlı Kadınlardan Anlamlı Jest - Sağlık Personeline Hastanede Yemek İkramı Yapıldı



- İsveç'teki Karolinska Hastanesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle fazla çalışan sağlık personeline Türk ve Azerbaycanlı kadınlar tarafından yemek ikram edildi. Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, sağlık personelinin de yoğun mesai saatleri ile mücadelesi sürüyor. İsveç’te bulunan ve dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan Karolinska’da, salgın nedeniyle fazla çalışan sağlık personeline moral vermek için Türk ve Azerbaycanlı kadınlar tarafından yemek ikram edildi. Etkinlik, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'un eşi Figen Yunt tarafından düzenlendi.

Yunt, “Biz burada Türk ve Azerbaycan kadınları olarak birçok etkinlik düzenliyoruz. Türk yemeklerini, diğer ülkelerin Büyükelçi eşlerine de tanıtmak istiyoruz" dedi.

İsveç’te şu an en soğuk günler yaşandığını, evsizlere yönelik de çalışmalar yapmak istediklerini belirten Yunt, korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarına devam etmekte zorlandıklarını dile getirdi. Karolinska Hastanesindeki sağlık personeli de İsveç Azerbaycan Derneği ve Türk kadınlarına bu anlamlı jest için teşekkür etti. Bir sağlık personeli, "Bu tür etkinlikler, bize istek ve motivasyon sağlıyor. Dünyada salgına karşı ağır iş yükü altında mücadele veren meslektaşlarıma da teşekkür ederim. Az kaldı, bu işin sonu yakın" dedi.





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