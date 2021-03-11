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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl anısına 41 farklı öğrenciden İstiklal Marşı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl anısına 41 farklı öğrenciden İstiklal Marşı

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( ANKARA ) ANKARA

İşaret Dili Gesi Bağımsızlık Kışla 


- İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl anısına Türkiye’nin 41 farklı ilinden, 41 öğrenci İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye’nin 41 farklı ilinden, 41 öğrenci işaret dilini de ekleyerek İstiklal Marşı’nı okudu. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. 2021, "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak belirlendi TBMM Genel Kurulunda 24 Aralık 2020'de, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı.
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