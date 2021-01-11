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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstiklal Marşı belediye hoparlöründen okundu, sokaktaki vatandaşlar saygı duruşuna geçti

İstiklal Marşı belediye hoparlöründen okundu, sokaktaki vatandaşlar saygı duruşuna geçti

Caddeden görüntü

Saygı Duruşu Uttu Kullar 

-Saygı duruşunda bulunanlar
-Belediye Başkanı ile röp
-İlan bürosundan İstiklal Marşı’nın okunması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da hoparlörden İstiklal Marşı’nı duyan vatandaşlar, bulundukları yerde durarak İstiklal Marşı’na eşlik etti. Milli Eğitim Bakanlığının 81 ildeki tüm okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla ilgili aldığı karara Adıyaman Belediyesi destek verdi. Tüm okullarda ki etkinliğe Adıyaman Belediyesi hoparlöründen destek verildi.
Hoparlörden İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nı duyan vatandaşlar kaldırımda durarak, eşlik etti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuyla ilgili açıklamada, “Pandemiden dolayı, virüsten dolayı okullarımız kapalı. Pandemi öncesinde düzenli bir şekilde Pazartesi ve Cuma günleri İstiklal Marşı okunurdu. Fakat uzun süredir pandemiden dolayı okunamıyor. Bu coşkuyu tekrar yaşatmak için Milli Eğitim Bakanlığımız bu gün okullarda İstiklal Marşı’nın okunması talimatını verdi. Bizlerde bu karara destek olmak amacıyla kendi belediye hoparlörümüzden İstiklal Marşı’nı okuttuk” diye konuştu.
(AHM-AA-SD-
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