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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İşte herkesin merak ettiği o deniz salyaları.. Denize atılan ağlar balık yerine salya ile taştı

İşte herkesin merak ettiği o deniz salyaları.. Denize atılan ağlar balık yerine salya ile taştı

Salya ile kaplı ağlardan detaylar

Kamera Irak 

-Çamurlu ağlar tekneye çekilirken
-Drone arşiv

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Marmara Denizinde yaklaşık 20 gündür etkili olan ve balıkçıları paydos ettiren deniz salyaları saniye saniye kameralara yansıdı. Marmara’da denizden çekilen ağlar, balık yerine salya ile taştı. Marmara Denizinde etkili olan deniz salyası sebebiyle Tekirdağlı balıkçılar denize açılamıyor. 10 yılda bir görülen ve ağlara yapışıp balık tutulmasını engelleyen salyalar, Tekirdağlı balıkçıları 20 gündür paydos ettirdi. Denizin dibinde bulunan salyalar herkes tarafından merak konusu olurken, ağları salyalara bulaşan bir balıkçı o anları saniye saniye kayda aldı. Balıktan eser yok Kaydedilen görüntülerde denize açılan bir balıkçı, denize bıraktığı ağları bir süre sonra tekneye çekiyor. Tekneye çekilen ağlar tamamen salya ile kaplanırken, ağların içerisinde balıktan eser olmadığı görülüyor. Denizin dibinde çamur şeklinde bulaşan salya, ağları kullanılamaz hale getiriyor.
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