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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı

Durakta bekleyen vatandaşlar

Kapalı Alan Akalan 

-Kafasına kitap koyan vatandaşlar
-Şemsiyesi ters dönen vatandaşlar
-Yoğun yağış
-Üsküdar meydan görüntüsü
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında yağmur etkisini göstermeye başladı.
Anadolu yakasında Üsküdar'da yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur öğlen saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.
Anadolu yakasında Üsküdar çevresinde etkili olan yağmur nedeni ile vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Hazırlıksız çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken bazı vatandaşlar kafalarına kitap ve şapka koyarak korunmaya çalıştılar. Yağmur nedeniyle yol kenarında biriken su birikintileri sürücülere ve duraktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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