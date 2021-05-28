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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan motosiklet ve otomobilin görüntüleriİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda motosikletin bekleme halindeki otomobile çarpması sonucu 2 sürücü yaralandı.D - 100 kara yolu Cevizlibağ mevkisinde Ankara istikametine seyir halinde olan Halis D. iradesindeki 34 BPA 242 plakalı motosiklet, arıza yaptığı için yolun kenarında bekleyen Fırat U.'nun kullandığı 27 RY 450 plakalı otomobile çarptı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halis D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı Fırat U. ayakta tedavi edildi.Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Trol 

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