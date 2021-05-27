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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi 85/14. Sokak'taki 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Dumandan dolayı evde mahsur kalan 1 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

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