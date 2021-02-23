İSTANBUL - Zeytinburnu'nda balkon çökmesi nedeniyle bir araç zarar gördü
- Çöken balkondan ve binadan görüntüler - Zarar gören araçtan görüntüler - İtfaiye ve zabıta ekiplerinin olaya müdahalesiİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir binanın ikinci katındaki balkonunun çökmesi nedeniyle sokakta bulunan bir otomobilde hasar oluştu.Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Düşen parçalar nedeniyle sokakta bulunan araç zarar gördü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri tehlikeye sebep olabilecek parçaları çöken balkonun bulunduğu kısımdan kaldırdı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım