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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

İSTANBUL - Yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı

- Ele geçirilen silah, para ve kredi kartlarının sergilenmesi - Operasyon anları - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi İstanbul 'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, 24 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör, 5 mermi, 7 dizüstü bilgisayar, 65 cep telefonu, 505 SIM kart, 9 flaş bellek, 208 banka kartı ve 2 para sayma makinesi ile 1 milyon 313 bin 410 lira, 3 bin 400 dolar ve 1960 avro ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile 2’si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Suç Örgütü Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu Banka Kartı 

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