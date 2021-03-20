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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandı

İSTANBUL - Yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandı

- Iraklı sürücünün ABD plakalı araçla yolda makas atarak ilerlemesi - Araçta bulunan kumandalı sistem - Sürücüye cezai işlem uygulanması İstanbul 'da yabancı plakalı araçla makas atan Iraklı sürücü yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yabancı plakalı araçla makas atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen Iraklı sürücü yakalandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, D - 100 Karayolu Sefaköy mevkisinde makas atarak, trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen ABD plakalı bir otomobili takibe aldı.Kısa süreli takip sonrası durdurulan otomobilin Iraklı sürücü R.N.P.H.'ye 2 bin 822 lira ceza kesildi. Otomobilde bulunan siren ise söküldü.

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