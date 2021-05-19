İSTANBUL - Vatandaşlar tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti
- Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda toplanan vatandaşların İstiklal Marşı okumaları - Çekmeköy'de İstiklal Marşına evlerinden ve caddeden eşlik edenler - Sultanbeyli'de caddede İstiklal Marşı okunmasıİSTANBUL (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na vatandaşlar caddelerde, parklarda ve evlerinde eşlik etti.
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