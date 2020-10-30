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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ”Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi başsağlığı diliyorum”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ”Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi başsağlığı diliyorum”

Sosyal medya paylaşımı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Hastane Başsağlığı 


- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Mesut Yılmaz içi baş sağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya paylaşımında “Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
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