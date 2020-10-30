İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ”Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi başsağlığı diliyorum”

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için mesaj yayınlayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Mesut Yılmaz içi baş sağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya paylaşımında “Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
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