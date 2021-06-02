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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı

İSTANBUL - Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı

- Ele geçirilen uyuşturucuların sergilenmesi - Operasyon anı polis kamerası İstanbul 'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından getirilen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında geçen hafta Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal, Üsküdar, Pendik, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonlarda, 6'sı yabancı 20 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, 39 kilo 720 gram metamfetamin, 6 kilo 813 gram kokain, 4 kilo 665 gram Afyon sakızı, 875 gram esrar, 686 uyuşturucu hap ve 36 şişe aseton ile 5 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla Mücadele Adli Kontrol Polis Kamerası Metamfetamin Uluslararası 

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