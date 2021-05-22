İSTANBUL - Üsküdar'da kafede çıkan yangın söndürüldü
- Yangın çıkan kafeden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Salacak Sahili'ndeki bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
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