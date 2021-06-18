İSTANBUL - 'Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi' - Bakan Kurum (5)
İSTANBUL - "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" - Bakan Kurum (5) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması - Bakan Kurum'un yıkımı başlatması - Yıkılan binalardan görüntüler - Yıkım işlemlerinden görüntüler - Bakan Kurum ve beraberindekilerin yıkım işlemlerini izlemesiİSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programına katıldı.
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