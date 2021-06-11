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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Yerli tohumlardan üretilen fidelerde İstanbullulara doğal ürünler yetiştiriliyor (2)

İSTANBUL - ÜRETİMDEN İHRACATA TARIM - Yerli tohumlardan üretilen fidelerde İstanbullulara doğal ürünler yetiştiriliyor (2)

- Seralardan görüntüler - Seralarda yetişen salatalıkların görüntüleri - Gümüşdere'de seracılık yapan Aksu Çuğ ile röportaj - Gümüşdere'de çiftçilik yapan Şehnaz Özkan ile röportajİSTANBUL - Sarıyer'e bağlı Gümüşdere köyündeki bazı seracılar, yerli tohumlardan elde ettikleri fidelerde devlet desteğiyle doğal tarım yaparak ailelerinin geçimlerini sağlarken İstanbul lulara aracısız, üreticiden tüketiciye, doğal ürünler sunuyor. - 1 -

Doğal Ürün Tarım Yerli Tohum 

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