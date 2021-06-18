İSTANBUL - UNDP iş güvenlik sektörünün 'Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi' 3. aşama eğitimi başladı
İSTANBUL - UNDP iş güvenlik sektörünün "Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi" 3. aşama eğitimi başladı - Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu'nun konuşması - Programdan detaylarİSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen İş Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi (3. Aşama) kapsamında medya temsilcilerine yönelik düzenlenecek eğitim programı başladı.
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