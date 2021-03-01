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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’un ünlü sahilinde turistleri şaşkına çeviren manzara

İstanbul’un ünlü sahilinde turistleri şaşkına çeviren manzara

Denizanaları detay

-İzleyen vatandaşlar detay

( İSTANBUL )- Ortaköy sahili büyüklü küçüklü denizanalarıyla adeta beyaza büründü İSTANBUL

- İstanbul’un ünlü Ortaköy sahili büyüklü küçüklü denizanalarıyla adeta beyaza büründü. Sabah gezmek için sahile gelen turistler ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. İstanbul Boğazı’nın Ortaköy sahili büyüklü küçüklü denizanalarıyla beyaza büründü. Vatandaşların da yakından görüntülediği denizanaları şaşkınlık oluşturdu. Denizalarının bir süredir aynı sahilde bu kadar çok olması ise merak oluşturdu. Daha önce de havadan çekilen görüntülerde sahilin tamamen beyaza büründüğü görülmüştü. (EG-
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