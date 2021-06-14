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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’un sahillerindeki müsilaj istilasının son hali böyle görüntülendi

İstanbul’un sahillerindeki müsilaj istilasının son hali böyle görüntülendi

drone görüntüsü

-detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Marmara Denizi’ni kaplayan müsilajın, denizde oluşturduğu tahribat son haliyle havadan görüntülendi. Son aylarda Marmara Denizi’ni etkisi altına alan deniz salyası(müsilaj) Kadıköy Caddebostan sahil şeridinde yoğunluğunu sürdürüyor. Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili, Caddebostan Plajı ve Bostancı Vapur İstasyonu’ndaki son durum drone ile görüntülendi. Görüntülerde, geçen haftaya oranla bazı bölgelerde müsilaj yoğunluğunun azaldığı görülürken, yer yer ise yoğun salya oluşumu dikkat çekti.
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