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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde turist aileye kapkaç dehşeti kamerada

İstanbul’un göbeğinde turist aileye kapkaç dehşeti kamerada

-Güvenlik kamerası-

Kapkaç Akalan Kamera Zabıta Polis Ekipleri 

-Otomobilin kavşakta durması
-Dışarıdaki şahsın araca binmesi
-Aracın içerisinden çantayı kapkaç yapmaları
-Geri manevra yapmaları
-Otomobille kaçmaları
-Ailenin arkasından koşması
-arşiv görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şişli’de Libyalı kadın cadde ortasında otomobil içerisinden kapkaça uğradı- Polis 1’i kadın 3 kapkaççı kıskıvrak yakalandı İSTANBUL

- Şişli’de Libya uyruklu bir kadının cadde üzerinde otomobile binen 1’i kadın 3 şüpheli tarafından kapkaça uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Zabıtaların kovalaması sonucu aracı sokak ortasında bırakarak yaya olarak kaçan ve çantayı da atan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta Salı günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, 5 kişilik Libya uyruklu bir aile korona virüs testi yaptırmak için dışarıya çıktı. Aile Şişli meydanına geldiği esnada 34 ET 8898 plakalı otomobilden inen bir şahıs,kadının çantasını çaldıktan sonra otomobil ile kaçmaya başladı.
Şehrin göbeğinde dehşeti yaşadılar Dehşeti yaşayan kadının çığlık atarak otomobilin peşinden koşmasının ardından sesleri duyan zabıta ekipleri,otomobili siren çalarak takibe almaya başladı.
Şüpheliler Abide-i Hürriyet Caddesinden Koca Mansur Sokak'a girerek izini kaybettirmeye çalıştıkları esnada kendilerini takip edenlerin polis olduğunu sanarak sokak ortasında aracı terk durdurup terk ettiler. Çantayı kaldırma atarak yaya olarak kaçan şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şişli polisi ertesi gün kıskıvrak yakaladı Olayın ardından turist ailenin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Şüphelilerin terk ettiği 34 ET 8898 plakalı otomobilin 6 harfinin siyah bant ile 8 yapıldığını tespit eden polis, şahısların eşkallerini belirleyerek kimliklerini tespit etti. Çalışmalara devam eden Şişli polisi, ertesi gün şahıslardan Gökhan S. ve Sevilay K’yı ilçede, Seçkin A’yı ise Kadıköy’de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin alınarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DCC-ÖFA
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