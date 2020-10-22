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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde telefon hırsızına meydan dayağı kamerada

İstanbul’un göbeğinde telefon hırsızına meydan dayağı kamerada

-Güvenlik kamerası-

Meydan Dayağı Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu 

-Hırsızın gelmesi
-Telefonu çalması
-Dışarıya çıkması
-Esnafın yakalaması
-Darp etmesi
-Vatandaşların toplanması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beşiktaş’ta telefon çalan hırsızı kaçarken yakalayan iş yeri sahibi tekme ve tokat dövdü İSTANBUL

- Beşiktaş’ta bir iş yerine giren hırsız, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek masadaki cep telefonunu çaldı. Dışarıya çıktığında iş yeri sahibine yakalanan hırsız, tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar kameralara yansırken, esnaf telefonunu hırsızdan geri aldı. Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beşiktaş Gayrettepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs bir süre etrafını kolaçan ettiği iş yerinde kimsenin olmamasını fırsat bilerek içeriye girdi. Masada duran cep telefonunu kaşla göz arasında çalan hırsız, cebine koyarak dışarıya çıktıktan sonra uzaklaşmak istedi. Dışarıda iş yeri sahibi Mesut B’ye yakalanan hırsız kaçmaya çalıştı. Ancak başaramayan şahıs, tekme ve yumruklarla dakikalarca dövüldü. Hırsızı darp etmesinin ardından Mesut B. cep telefonunu aldı. Hırsıza dayak kamerada Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsız dışarıda bir süre dolandıktan sonra iş yerine giriyor. Hırsız masada duran cep telefonunu cebine atıp dışarıya çıkıyor. Şahsın çıktığını gören işyeri sahibi ise onu yakalıyor. Hırsızı tekme ve yumruk atarak döven esnaf sonra telefonunu alıyor. Bir süre sonra hırsız ve esnaf gözden kayboluyor.
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