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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İstanbul’un göbeğinde antikacının ağır yaralandığı kavga kamerada

İstanbul’un göbeğinde antikacının ağır yaralandığı kavga kamerada

-Cep telefonu- (ÖZEL)

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Antikacının saldırıya uğraması
-Sopa ve bıçakla darbe alması
-Boğazından ve karnından yaralanması
-Saldırganla antikacının boğuşması
-Saldırganın kaçması
-Antikacının peşinden yürümesi
--Aktüel kamera-
-Yaralıya kalp masajı yapılması (ÖZEL)
-Sağlık ekiplerinin gelmesi (ÖZEL)
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi (ÖZEL)
-Yaralının sedyeyle ambulansla alınması
-Olay yeri
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Beyoğlu’nda antikacı esnaf sopa ve bıçakla saldırıya uğraması sonucu boğazından ağır yaralandı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna gelen antikacı esnaf, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, boğazından ve karnından aldığı darbeler sonucu ağır şekilde yaralanan antikacı, dakikalarca kalp masajı yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz sokak üzerindeki deposuna geldi. Depodan çıkan Sefer Zafer Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Dakikalarca kendisini savunan adam kavga esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralandı. Saldırgan şahıs ardından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Dakikalarca kalp masajı yapıldı Ağır yaralanan Yılmaz, sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine kendini attı. Yere yığılan adama ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de müdahalelerinin ardından Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis saldırganın peşinde Olayın ardından bilgi verilmesi üzerine polis ekipleri eşkalini belirledikleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise kamera görüntülerini inceleyerek delil topladı. Olayla ilgili konuşan Recep Aslan, “Ben sesleri duydum, sonra baktım sokaktan birisi çıktı. Zaten tekin birisi değildi, elinde sopa ve bıçak verdi. Onu görünce korkup karşı dükkana girdim. Polise eşkali ben verdim” dedi.
(DCC-YM-
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