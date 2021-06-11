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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Ümraniye'de iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İSTANBUL - Ümraniye'de iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

- Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleriÜmraniye'de hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandıİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden ve kurumdan meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.Polis, şüpheli G.T'yi 4 Haziran'da Ümraniye'de yakaladı.Güvenlik kamera görüntülerinde, 2 şüphelinin iş yerinden çaldıkları televizyonları taşıma anları görülüyor.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Televizyon Bild Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

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