İSTANBUL - Tuzla’daki asayiş uygulamasında aranan 47 şüpheli yakalandı
- Ekip araçlarının uygulama için emniyet binasından yola çıkmaları - Ekiplerin otomobillerde yürüttükleri denetimlerden görüntüler - Uygulamada ele geçirilen tabanca ve mernilerden fotoğraf karesiİSTANBUL (AA) - Tuzla’da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan firari 47 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Büro Amirliği ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince, dün ilçede asayiş ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.Uygulama kapsamında 18 bin 630 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Ekipler, yapılan kontrolde çeşitli suçlardan araması bulanan firari 47 kişiyi gözaltına aldı.Uygulamada 11589 araç denetlenirken, ruhsatsız tabanca bulunduran sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.İçedeki 10 metruk bina ve 22 çocuk parkı ve mesire alanını kontrol eden ekipler, uyuşturucu madde bulunduran 5 şahsa gerekli yasal işlemler yapılırken ticari amaçla uyuşturucu madde taşıyan bir şüphelide adli makamlara sevk edildi.
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