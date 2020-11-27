Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu

İSTANBUL - Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğu

- Duraklar ve toplu taşımaların içlerinden görüntüler İstanbul 'da toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yolcu yoğunluğuİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluşturdu.Kentte mesai saatinin başlamasıyla metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yoğunluk dikkati çekti.Tramvay ve metrolarda da yoğunluk gözlenirken, yolcuların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında maske taktığı ancak bazı noktalarda sosyal mesafe kurallarına uyamadıkları gözlendi.Anadolu Yakası'nın en önemli aktarım merkezlerinden olan Kadıköy Uzançayır'a gelen vatandaşlar metrobüs, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını kullandı.Zaman zaman yoğunluğun oluştuğu otobüs duraklarında bekleyen yolcuların maske ve mesafe kurallarına dikkat ettiği görüldü.

Koronavirüs Toplu Taşıma Tarım Alabalık Metrobüs Durakları 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement