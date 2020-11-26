İSTANBUL - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı
- Özel harekat polislerinin operasyonundan görüntüler İstanbul 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Farklı ilçelerde 28 adreste 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi. Adreslerdeki aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.Adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.
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