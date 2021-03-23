İSTANBUL - TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
- Kaza yapan araçlardan detaylar - Otomobilin vinçle kaldırılması - Kaza yerinden detaylarTEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda iki kamyonet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hadımköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen 59 FP 626 plakalı kamyonete, 34 BP 3793 plakalı kamyonet ve 34 HU 6160 plakalı otomobil çarptı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana savrulurken, 34 BP 3793 plakalı kamyonet bariyerlerin üstüne çıktı.Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin araçları olay yerinden kaldırılma çalışması sürüyor.
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