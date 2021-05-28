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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Taksim Camisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

İSTANBUL - Taksim Camisi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

- Taksim Camisi'ni ziyaret eden vatandaşların görüntüleri - Kocaeli'den gelen İsmail İren ile röportaj - Balat'ta bir camide imam - hatip olan Ahmet Melikşah Öney ile röportaj - Almanya'dan gelen Sevgi Öztürk ile röportaj - Sevgi Öztürk'ün yeğeni Elanur Köse ile röportaj - Veli Öztürk ile röportaj - Gölcük'ten gelen Halit İner ile röportaj - Aydın Cinbat ile röportaj - Cezayir'den gelen Fatima Lahdari ile röportaj - Dilber Kaya ile röportaj - Erzincan'dan gelen Arif Kaya ile röportaj - Veli Uysal ile röportaj - Somali'den gelen İdris Abdulkadir Cemali ve Furtune Cemali ile röportaj - Morocco'dan gelen Ghizlane Attabou ile röportajİSTANBUL (AA) - Taksim Camisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Törenin ardından vatandaşlar ve turistler Taksim Camisi'ni ziyaret etti.

Ali İl Cuma Namazı 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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