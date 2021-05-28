İSTANBUL - Taksim Camii açılıyor - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hutbe irad etti
- Taksim Camii'nden drone görüntüleri - Taksim Meydanı'ndan drone görüntüleri - Taksim Meydanı'nı dolduran vatandaşların görüntüleri - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe irad etmesiİSTANBUL (AA) - Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami açılıyor.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe irad etti.
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