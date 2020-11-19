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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

İSTANBUL) Süpermarketlere dadanan silahlı soyguncular pes dedirtti

İlk soygun güvenlik kamerası

Soygun Akalan Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun Hırsız 

-İkinci soygun güvenlik kamerası
-Ücüncü soygun detay
-Genel ve detay

(- Market zincirlerini bir haftada 3 kez soydular İSTANBUL

- Esenyurtta market zincirlerine dadanan silahlı soyguncular aynı mahallede bulanan 3 farklı marketi, silah teşhir edip soyup kayıplara karıştılar. Soğukkanlılıklarıyla pes dedirtten soyguncular güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Piri Reis mahallesinde bulunan 3 farklı markette meydana geldi. Marketlerin kapanış saatlerine doğru gözlerine kestirdikleri iş yerlerine girip silah teşhiri ile soyan hırsızlar kameralara yakalandı. Bir hafta içinde 3 farklı market zincirine ait dükkanlara girip yaklaşık sekiz bin TL değerinde soygun yapan hırsızlar kayıplara karıştı. Aynı cadde üzerinde bulunan marketlere dadanan hırsızlar yüzünden çalışanlar büyük korku yaşıyor. Yüzü maskeli ve kafasında kapşonlu kişi veya kişiler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yüzü görünmeyen şahısın, silah göstererek kasalardaki paraları alıp kaçtığı görülüyor. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
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