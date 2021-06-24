Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

- Kazaya karışan araçların görüntüleri - Kazada aracı hasar gören vatandaş röportaj - Kaza olan caddenin temizlenmesiİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Cebeci Mahallesi Osmangazi alt geçidinde seyir halindeki 34 FHL 82 plakalı kamyonetin sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan kamyonet, aynı istikamette seyir halindeki midibüse ve otomobile çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yanındaki yolcu kamyonetin içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, yaralanan sürücünün kazadan önce epilepsi nöbeti geçirdiği iddia edildi.Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

İlk Müdahale Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement