İSTANBUL - Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
- Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Eski Habipler Mahallesi Arnavutköy Habipler yolu üzerindeki demir tel fabrikasında sobadan çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İşçileri binadan tahliye eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.
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