İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması - Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Çekmeköy
- Taksim Meydanı'ndan görüntüler - İstiklal Caddesi'nden görüntüler - Caddede kısıtlama hakkında anons yapılması - Polis ekiplerinin denetimleri - Çekmeköy otoyollarından görüntülerİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent sessizliğe büründü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım