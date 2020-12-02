İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilik
- Fatih Sultan Mehmet (Köprüsü'nden görüntüler - Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nden görüntüler - D - 100 kara yolu ile TEM Otoyolu'ndan görüntüler İstanbul 'da, sokağa çıkma kısıtlaması sonrası hareketlilikİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından kentin cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı. Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.Bu kapsamda, dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından, İstanbul 'da vatandaşlar işe gitmek için yola çıktı.Toplu taşıma ve özel araçlar, D - 100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda hareketlilik oluşturdu.
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