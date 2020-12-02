İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması - İstiklal Caddesi ve Üsküdar Meydanı
- İstiklal Caddesi'nden görüntüler - Caddede kısıtlama hakkında anons yapılması - Polis ekiplerinin denetimleri - Üsküdar Meydanı'ndan görüntüle - Şehir içi trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştüİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası yollar boşaldı.Kısıtlama kapsamında olan iş yerleri 20.00 itibarıyla kapanırken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresinde polis araçlarından kısıtlamaya ilişkin anonslar yapıldığı görüldü. Saat 21.00'de kısıtlamanın başlamasıyla meydanlar sessizliğe büründü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım