İSTANBUL - Şişli'de park halindeki iki araçta çıkan yangın söndürüldü
- Olay yerinden görüntüler - Yanan araçlardan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiİSTANBUL (AA) - Şişli'de park halindeki araçlarda çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı viyadük altında park halindeki otomobil ile hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Otomobildeki yangın, bitişiğinde bulunan başka bir otomobilin sağ dikiz aynasına da zarar verdi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım