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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de eğlence mekanındaki 142 kişiye 451 bin 560 lira ceza kesildi

İSTANBUL - Şişli'de eğlence mekanındaki 142 kişiye 451 bin 560 lira ceza kesildi

Şişli'de eğlence mekanındaki 142 kişiye 451 bin 560 lira ceza kesildi İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 142 kişiye toplam 451 bin 560 lira idari para cezası uygulandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım 00:10 sıralarında Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanını denetledi. Eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 142 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 451 bin 560 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca kapalı alanda sigara içen 4 kişiye de 760'şar lira para cezası uygulandı. İş yerinde 6 kişinin sigortasız çalıştığının belirlenmesi üzerine 1 kişi, hakkında yasal işlem başlatılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Para Cezası Eğlence Mekanı Kapalı Alan Sigara 

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