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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiŞişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Şişli'deki silahlı saldırıda, kızını parka götürürken başından vurulan Okan Karaten'in (48) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 12 Haziran'da İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet bulunan kişilere yönelik otomatik silahlarla açılan ateş sonucu yoldan geçen Okan Karaten'in hayatını kaybetmesi, kurye olarak çalışan M.T'nin (23) ve gruptan bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Emlakçılık yaptıkları öğrenilen şüpheliler Halis Y. (56), Ahmet A. (54), Gültekin E.A. (26) ile karşı gruptaki Cem İ. (36), Osman T. (28), İslam A. (21) ve Berkay G. (27), polis ekipleri eşliğinde emniyetten çıkarılarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerin olayda kullandığı bir pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve otomatik silah ele geçirildi. - OlayŞişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta 12 Haziran'da öğle saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.Akşam saatlerinde yeniden olay yerine gelen motosikletli kişi ya da kişiler, sokakta rastgele otomatik silahlarla ateş açtı.Açılan ateşte olayla ilgisi bulunmayan Okan Karaten, 2 yaşındaki kızını parka götürürken başından yaralandı. Karaten, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan kurye M.T. ile gruptan bir kişi de yaralandı.Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

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