İSTANBUL - Silivri'de fırından sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
- Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri - Fırından görüntüler - İş yeri sahibi Bozan Akcan ile röportajİSTANBUL (AA) - Silivri'de fırından sadaka kutusu çalan zanlı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Alınan bilgiye göre, Alibey Mahallesi'ndeki fırına gelen şüpheli, personelden hamur istedi. Fırın çalışanının arka tarafa yönelmesini fırsat bilen kişi, kasa üzerindeki sadaka kutusunu alarak iş yerinden ayrıldı.Sadaka kutusunun çalınması üzerine polise haber veren iş yeri sahibi Bozan Akcan, daha önce de bu tür hırsızlık olaylarının gerçekleştiğini söyledi.
Akcan, sadaka kutusunu almanın çok kötü bir davranış olduğunu belirterek, tekrarının olmamasını temenni etti.Polis kamera görüntülerini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
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