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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Silivri'de bir kişinin hayatını kaybetti bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Silivri'de bir kişinin hayatını kaybetti bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

- Kavga anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüSilivri'de bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybettiİSTANBUL (AA) - Silivri'de 18 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasında tartışma çıkmış ve tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.A. ve A.D. üzerlerindeki bıçaklarla Metehan ve Mertcan K'yi yaralamıştı.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen kardeşlerden Mertcan K. hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Metehan K. ise tedavi altına alınmıştı.

İlk Müdahale Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Bıçaklı Kavga 

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