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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İSTANBUL - Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

- Yanan evden görüntüler - Ambulans ve jandarma ekiplerinden görüntülerÇocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan anne ve baba da hastaneye kaldırıldıİSTANBUL (AA) - Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybederken anne ve babaları da da yaralandı.Alınan bilgiye göre, Değirmenköy'de tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 16 yaşındaki Ali S. ile kardeşi 8 yaşındaki İrem S. hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan baba Nihat S. ve anne Çiğdem S. ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Hastane Jandarma Sağlık Ekipleri 

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