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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- İstanbul semaları rengarenk oldu - Gökkuşağı masal filmlerini aratmadı

- İstanbul semaları rengarenk oldu - Gökkuşağı masal filmlerini aratmadı

TÜNEL: "291220_ISTANBUL_GOKKUSAGI_AFS_11"

Gökkuşağı Irak 

-Havadan Gökkuşağı görüntüsü

( İSTANBUL ) - (ÖZEL) İstanbul semaları rengarenk oldu- Gökkuşağı masal filmlerini aratmadı İSTANBUL

- İstanbul’da akşam saatlerinde yer yer etkili olan yağış gün batımı ile birlikte gökkuşağının oluşmasına neden oldu. Büyükçekmece semaları adeta renk cümbüşü yaşandığı anlar havadan görüntülendi. Barajlarda su seviyelerinin azalması ile gözler yağacak yağmurlara çevrilirken İstanbul’da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi yaşandı. Gün batımına yakın oluşan gökkuşağı izleyenleri kendine hayran bırakırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Havadan çekilen görüntülerde Büyükçekmece Semalarında gözüken gökkuşağı adeta masal filmlerini anımsattı. Gün batımı ile birlikte diğerlerinden daha belirgin halde İstanbul semalarını süsleyen gökkuşağı izleyenleri mest etti. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Gökkuşağı bir yaklaşık 15 dakika görüldükten sonra gözden kayboldu. (AFS-EG-
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