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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Sarıyer'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - İtfaiye ekibinin araçlarda inceleme yapması - Kaza yapan otomobilin çekiciye alınmasıİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Kemerburgaz orman yolu Valide Sultan Caddesi üzerinde 34 LCG 968 plakalı minibüs, 34 FB 8094 plakalı otomobil ile çarpıştı.Otomobilin yolcu kısmında oturan kişi bulunduğu yerde sıkışırken, minibüsteki 2 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıyı çıkarırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.Kazanın ardından minibüs ve otomobil yoldan çekildi.Öte yandan otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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