İSTANBUL - Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın söndürüldü
- Yangını söndürme çalışmaları Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın söndürüldüİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Haydar Aliyev Caddesi'ndeki terk edilmiş barakada yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
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