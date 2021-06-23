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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi

İSTANBUL - Sarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildi

- Genel görüntülerSarıyer'de ailesiyle tartışan kişinin evini yaktığı iddia edildiİSTANBUL (AA) - Sarıyer'de tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Poligon Mahallesi Kabiller Sokak'taki tek katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Yangına, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisine zarar veren kişinin neden olduğu iddia edildi. Kesici aletlerle vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini yaralayan kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Polis Sağlık Ekipleri 

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